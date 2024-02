Medikamente für Senioren in Mönchengladbach Jeder zweite Ältere erhält potenziell unangemessene Arzneimittel

Es gibt eine Untersuchung des wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) mit dem Titel „Jeder zweite ältere Patient erhält potenziell unangemessene Arzneimittel“. 8,3 Millionen ältere Menschen in Deutschland hätten 2022 mindestens einmal ein Medikament verordnet bekommen, das zu unerwünschten Wechsel- oder Nebenwirkungen führen könnte, heißt es in der Untersuchung. Diese Wechsel- oder Nebenwirkungen zeigten sich in Müdigkeit, Sehstörungen, Sturzgefahr, Blutdruckabfall, Sehstörungen. „Das Thema Optimierung der Medikation älterer Patienten, die sogenannte geriatrische Pharmazie, ist für uns sehr wichtig und beschäftigt uns seit Langem“, so ein Sprecher der AOK.