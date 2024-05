Aktion in Mönchengladbach Auf Initiative der lokalen Selbsthilfegruppe Long Covid

Weltweit sind rund 17 Millionen Menschen an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue Syndrom (ME/CFS) erkrankt. Dennoch ist die Krankheit in der Öffentlichkeit kaum bekannt. ME/CFS kann bislang nicht geheilt werden. Es gibt auch keine Medikamente, mit denen die Krankheit behandelt werden kann. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, ließ die Stadt auf Initiative der örtlichen Selbsthilfegruppe Long Covid (ME/CFS) das Rathaus Rheydt am 12. Mai, dem internationalen ME/CFS Tag, blau beleuchten.