Fitnessstudio in Mönchengladbach McFit Fitnessstudio öffnet Jahre nach Öl-Unfall

Mönchengladbach · Ende 2019 schloss das Fitnessstudio in prominenter Lage an der Waldnieler Straße wegen eines schwerwiegenden Vorfalls. Fast vier Jahre später ist es nun wieder in Betrieb.

23.10.2023, 17:00 Uhr

Das Fitnessstudio an der Waldnieler Straße. Foto: McFit/Henning Koestler Photography

Nach mehreren Jahren Schließung und Sanierung des Gebäudes hat das Fitnessstudio der Kette „McFit“ an der Waldnieler Straße wieder geöffnet. Das teilte der Betreiber mit. In der Mitteilung ist von einer „mehrjährigen Schließung und intensiven Renovierungs- und Umbauarbeiten“ die Rede. Das Studio war im Dezember 2019 überraschend und plötzlich geschlossen worden aufgrund eines „Öl-Vorfalls“, wie die Kette damals im sozialen Netzwerk Facebook mitteilte. Demnach waren seinerzeit größere Mengen Öl ausgelaufen. Fast vier Jahre dauerte es bis zur Wiedereröffnung. Das Studio hat seine Flächen im Erdgeschoss und Untergeschoss komplett umgestaltet, teilte die Kette mit.

(RP)