Verhandlung in Düsseldorf Maxmo-Apotheke klagt gegen die Stadt Mönchengladbach

Mitten in der Corona-Pandemie eröffnete Oliver Dienst Anfang 2022 auf dem Gelände des Rheydter Elisabeth-Krankenhauses ein Corona-Testzentrum. In dort vorhandenen Containern untergebracht sollten unter anderem die Mitarbeiter, alle Patienten und Besucher der Klinik getestet werden. Das „Eli“ hatte das Testzentrum ausgeschrieben, mehrere Apotheken bewarben sich, Dienst erhielt den Zuschlag. Seine Mitarbeiter führten in den Containern bis Februar 2023, also rund ein Jahr lang, täglich Nasenabstrichtests durch und entnahmen Proben für PCR-Tests.