Konzert in Mönchengladbach : Max Mutzke singt über Heimat und Heimweh

Max Mutzke kommt aus dem Schwarzwald und singt gerne über seine Heimat. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Bei seinem Auftritt im Sparkassenpark wurde der Soul-Sänger politisch und solidarisierte sich mit Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Deutschland müsse mehr tun, sagte er.

Von Katrin Schelter

Ein Konzert mit Max Mutzke lohnt sich immer – das stellte der Musiker bei seinem Auftritt im Hockeypark schon mit dem ersten Song, einem poppig-funkigen Cover von Will Smiths „Men in Black“ fraglos unter Beweis. Gemeinsam mit der Band Monopunk und dem Duo Suggar Daddys füllte er die zwei Stunden mit Songs seines aktuellen Albums „Colors“ und anderen seiner bekannten Hits. Dank des Sicherheitskonzeptes beim Strandkorb Open Air blieb die gute Laune, die Mutzke und die Musiker auf der Bühne versprühten, das einzig Ansteckende an dem Abend.

Egal ob auf englisch oder auf deutsch, Mutzkes Gesang ist wandlungsfähig und bleibt in Höhen wie Tiefen hochkarätig – nicht umsonst gilt er als Meister seines Fachs. Tanzbare Songs wie „All Good“ oder „Off the Ground“ wechselten sich mit gefühlvollen Balladen wie „No One Will Do“ ab. Mutzkes Interpretation von Seeeds Klassiker „Augenbling“ und „Iou“ boten in der Live-Version noch mehr Tiefe und überraschende Details als die Studiotracks. Auf der Bühne wurde nicht nur Gewohntes abgespult – es war spürbar, dass die Musiker ihr erstes Konzert nach Ausbruch der Pandemie genauso genossen wie die Konzertgänger in den Körben.

Dann bedachte er seine Fans mit etwas ganz Neuem. Für den von Stefan Raab produzierten Musikwettbewerb „Free European Song Contest“, der im Mai in Köln stattfand, hatte er in seinem „Masked Singer“-Kostüm als Astronaut den Mond vertreten undgemeinsam mit dem Hamburger Sänger Justin Balk das Lied „Back to the Moon“ geschrieben. Dieses feierte nun in Mönchengladbach Live-Premiere.