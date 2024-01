Politik in Mönchengladbach Der nächste Beigeordnete scheidet aus dem Amt

So viel Bewegung wie in der Amtszeit von Felix Heinrichs (SPD) als Oberbürgermeister gab es selten im Verwaltungsvorstand: Seine Parteifreundin Dörte Schall, gerade erst für weitere acht Jahren als Beigeordnete wiedergewählt und als neue Stadtdirektorin direkte Vertreterin des Rathaus-Chefs, und der parteilose Kämmerer Michael Heck sind bald die Dienstältesten in der Riege. Dabei hat Heck die ersten acht Jahre Amtszeit noch nicht einmal voll.