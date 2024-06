Marke aus Mönchengladbach Mathias Eckert verlässt Modelabel Fynch-Hatton

Eckert führte umfassende Änderungen im Vertrieb in Deutschland und Österreich durch, optimierte Prozesse, modernisierte die Shops und stellte neue Weichen in der Beschaffung und in der Verfügbarkeit der Warenbestände. Auch die erfolgreiche Platzierung der ersten Damenoberbekleidung-Kollektion fällt in seine Amtszeit. „Die Entscheidung, das Unternehmen Anfang 2025 zu verlassen, fällt mir nicht leicht, aber aus privaten Gründen ist dieser Schritt notwendig, um wieder näher bei der Familie zu sein. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freue mich, an der Neuaufstellung des Unternehmens aktiv mitzuwirken,“ sagte Mathias Eckert in der Mitteilung des Unternehmens.