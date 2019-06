Pläne in Mönchengladbach : Masterplan für Rheindahlens Mitte

Mönchengladbah Der Marktplatz, die Fußgängerzone und der Platz vor dem Altenheim sollen aufgewertet, der Verkehr im Zentrum reduziert werden. Die Mitglieder der Bezirksvertretung West wurden über die Pläne für ihren Bezirk informiert.

Es geht nicht mehr nur um den Marktplatz, sondern um das große Ganze. Es geht um den Stadtteil Rheindahlen, konkret: um seine Mitte. Die wird im Projekt Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) im Rahmen des Masterplans Stadtbezirke derzeit detailliert unter die Lupe genommen. Die bisherigen Ergebnisse wurden jetzt den Mitgliedern der Bezirksvertretung West vorgestellt. Zunächst sind die Bürger gefragt worden, und zwar sowohl online als auch vor Ort. Drei konkrete Fragen wurden an sie gerichtet: Was ist am Stadtteil gut? Was muss perspektivisch im Stadtteil besser werden? Welche konkreten Ideen gibt es für den Stadtteil? Die Antworten wurden inzwischen von der Verwaltung analysiert. Folgende Themenfelder zeichnen sich ab: Verkehr und Mobilität, Stadtbild und öffentlicher Raum, Einzelhandel und Versorgung, Umwelt und Natur, Leerstände und Baulücken.