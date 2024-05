Fußgesundheit in Mönchengladbach Wie ein Schuhmacher Spezialmodelle für Problemfüße anfertigt

Die schwarze Adler-Nähmaschine steht gleich vorne in der Werkstatt. Sie hat einen ungewöhnlich langen Arm und einen drehbaren Nadelkopf. Ein sichtbar altes Schätzchen, für Urban Oymanns aber unverzichtbar: „Damit kann ich in Bereichen Nähte setzen, die ich mit modernen Nähmaschinen nicht erreichen würde.“ Der 65-Jährige ist seit 1979 Orthopädieschuhmachermeister und betreibt sein Handwerk seit 1983 an der Bahnhofstraße 36 in Rheydt.