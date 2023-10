Maßnahmen in Mönchengladbach So reagieren Banken auf die Geldautomatensprengungen

Es ist etwa einen Monat her, dass die Anwohner in Venn von zwei lauten Detonationen aus dem Schlaf gerissen wurden: Vier Maskierte hatten gegen 3.45 Uhr den Geldautomaten der Stadtsparkasse gesprengt und waren mit röhrendem Motor davongerast. Ohne Beute, wie die Polizei mitteilte. Es ist einer von vielen Fällen in NRW. Allein im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das NRW-Innenministerium 83 Automatensprengungen. 2022 waren es insgesamt 182. In Mönchengladbach blieb es dieses Jahr mit zwei Sprengungen – neben der Stadtsparkasse in Venn traf es die Santander-Filiale in Gladbach – bislang relativ ruhig. Die hiesigen Kreditinstitute bauen dennoch ihre Abwehrmaßnahmen aus, um auf einen möglichen Sprengversuch vorbereitet zu sein.