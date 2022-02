Drei Tiefs hinterlassen Spuren : Massive Sturmschäden im Bungtwald

Eine Sturmböe knickte eine gesunde Eiche im Bungtwald am Wanderweg. Foto: Mags

Mönchengladbach Gesunde Bäume knickten wie Streichhölzer. Ähnlich schlimm wie das Naturschutzgebiet Volksgarten-Bungtwald hat es den Waldbestand rund um Schloss Rheydt getroffen.

Revierförster Werner Stops rät nach wie vor von Waldbesuchen ab und warnt vor den Gefahren, die immer wieder auftreten können. Vor allem in der Bungt. Die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia hätten in dem großen Naturschutzgebiet zwischen Volksgarten und Korschenbroich eine noch nicht zu beziffernde Anzahl an Bäumen wie Streichhölzer umgeknickt oder gerissen und ein Chaos hinterlassen.