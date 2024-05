Gefährliche Körperverletzung in Rheydt Schlägerei und Polizeieinsatz in der Nähe vom Marienplatz

Dabei soll der 24-Jährige mit einem Messer gedroht haben. Im weiteren Verlauf erlitt der 31-Jährige eine Schnittverletzung am Arm. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Als die Beamten eintrafen, sei die Eskalation aber bereits beendet gewesen, so ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann mit der Schnittwunde am Arm zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.