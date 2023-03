Tumulte vor Ausländerbehörde in Mönchengladbach Massenandrang und Polizeieinsätze bei städtischem Amt

Wer in Mönchengladbach einen Einbürgerungsantrag stellen möchte oder irgendein anderes Anliegen in Sachen Staatsangehörigkeit hat, braucht starke Nerven. Denn Menschen, die bei der zuständigen Fachbehörde in der Stadt vorsprechen wollen, haben kaum eine Chance. Termine lassen sich ausschließlich online buchen. Telefonisch und per E-Mail geht gar nichts. Doch wer es via Internet versucht, erhält in den allermeisten Fällen folgende Nachricht: „Aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Einbürgerungen sind die Termine im Bereich Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten derzeit sehr schnell vergriffen. Bitte versuchen Sie es zu einem anderen Zeitpunkt erneut. Wir bitten um Verständnis.“