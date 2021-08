Brutaler Überfall in Mönchengladbach : Maskierte fesseln und knebeln Seniorin in ihrer Wohnung

In Lürrip wurde eine Frau brutal überfallen. Die maskierten und bewaffneten Männer raubten die gesamten Ersparnisse. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Mönchengladbach Die 76-Jährige hatte am späten Abend ihre Wohnungstür geöffnet, weil sie dachte, es seien die Nachbarn. Plötzlich drängten sie zwei Männer mit einem Messer in die Wohnung und raubten die gesamten Ersparnisse der Seniorin.

Eine 76-jährige Frau ist am Donnerstag in ihrer Wohnung in Lürrip brutal überfallen worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, haben zwei maskierte und bewaffnete Männer die Seniorin gefesselt und geknebelt. Die Seniorin hatte die Tat erst am Freitag angezeigt, nachdem sie mit Verwandten über das traumatische Erlebnis gesprochen hatte. Die Polizei nennt das Vorgehen der Räuber absolut „skrupellos“.

Die 76-Jährige machte bei der Polizei folgende Angaben: Sie habe sich am Donnerstagabend alleine in der Wohnung an der Lürriper Straße befunden, als es geklingelt habe. Zur Tatzeit gab sie an, dass es etwa 22 oder 23 Uhr gewesen sei.

In der Annahme, es handele sich um Nachbarn, öffnete sie die Tür und dann auf Klopfen an der Wohnungstür auch ebendiese. Plötzlich hätten zwei maskierte Männer vor ihr gestanden und sie in die Wohnung gedrängt. Sofort hätten sie Geld und Gold verlangt. Nachdem sie antwortete, dass sie nichts habe, hätten sie ihre Hände auf dem Rücken gefesselt und ihr teilweise die Kleidung weggerissen, um Schmuck oder Geld zu finden. Einer von den beiden hätte auch sichtbar ein Messer dabei gehabt.

Die Täter nahmen ihr Ringe und eine Kette ab und warfen sie ihren Aussagen zufolge auf das Bett. Anschließend durchwühlten sie die komplette Wohnung. Insgesamt hätten sie sich etwa eine Stunde dort aufgehalten. Bevor sie flüchteten, zerstörten sie ihr Handy. Ihren Mund knebelten sie mit Stoff.

Die Täter nahmen bei ihrer Flucht als Beute eine Kette mit braunem Stein und goldener Einfassung sowie vier Ringe mit. Ebenso raubten sie ihre kompletten Ersparnisse in niedriger vierstelliger Höhe. Die 76-Jährige gab weiterhin an, von beiden geschlagen worden zu sein. Sie hatte körperlich leichte Verletzungen, konnte sich aber nach einiger Zeit selbst von den Fesseln befreien.

Zu den Tätern gab sie an, dass beide eher jung, circa. 20 Jahre alt, und schlank seien. Beide seien schwarz gekleidet, maskiert gewesen und hätten eine schwarze Kapuze über den Kopf gezogen. Einer der beiden habe eine ihr unbekannte Sprach gesprochen, der zweite arabisch– die Sprache, die sie selber spricht und versteht.

Die Polizei fragt: Wem sind in dem Bereich der Lürriper Straße verdächtige Personen aufgefallen? Bei wem haben am Donnerstagabend auch Männer geklingelt, die der Beschreibung entsprechen könnten? Hinweise, ebenso über den Versuch, den Schmuck zu verkaufen, erbittet die Polizei dringend unter der Rufnummer 02161 290.

(gap)