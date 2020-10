Gefährdungsstufe 1 : Mönchengladbach führt Maskenpflicht in den Innenstädten ein

Mönchengladbach In Mönchengladbach herrscht Gefährdungsstufe 1. Deshalb gelten nun verschärfte Maßnahmen: Dazu zählen auch strengere Kontaktbeschränkungen. Außerdem müssen die Bürger ab Montag, 19. Oktober, in bestimmten Bereichen der Stadt einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

33 Neuinfektionen am Samstag, 25 am Sonntag. In Mönchengladbach ist der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stark angestiegen. Am vergangenen Dienstag lag er noch unter 35. Am Wochenende stieg er auf 45,6. Das heißt: Gefährdungsstufe 1. Die Stadt hat deshalb verschärfte Maßnahmen verfügt. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht in den Innenstädten, die ab Montag auf vielen Straßen gilt, nicht nur in den Fußgängerzonen.