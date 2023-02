Lockerungen seit dem 1. Februar So lief der erste Tag ohne Maskenpflicht in Mönchengladbach

Offenbar wissen noch nicht alle Fahrgäste, dass die Maskenpflicht im Nahverkehr seit 1. Februar nicht mehr gilt. Darauf deuten unsere Beobachtungen bei einigen Bus- und Bahnfahrten in Mönchengladbach und Umgebung am Mittwoch hin. „Du brauchst keine Maske mehr zu tragen. Man kann, wenn man will, aber man muss nicht“, sagt ein Junge, der mit seiner Mutter in Rheydt zusteigt. Kurz darauf legt die Frau ihre Maske ab.