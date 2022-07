Konzert in Mönchengladbach : Die Marvin Frey Group zeigt, wie junger Jazz klingt

Mönchengladbach Gladbach ist bekannt für Oldtimer-Jazz. Dass es auch anders geht, zeigte die Marvin Frey Group, die mit ihrem Auftritt die diesjährige Reihe von „Jazz am Abteiberg“ abschloss.

Der Vorsitzende des Jazzclubs Mönchengladbach versprach für das kommende Jahr die Fortsetzung der Reihe „Jazz am Abteiberg“. Nur über den Veranstaltungsort müsse noch genau befunden werden, sagte Fischer mit Blick auf die anstehende Neuaufstellung des Gebäudes. Freunde des Jazz dürften sich dann abermals auch auf junge Musiker am Beginn ihrer Karriere freuen. „Mönchengladbach ist bekannt für Oldtimer-Jazz. Wir versuchen, ergänzend die Bandbreite auch des jungen Jazz zu zeigen. Dabei legen wir Wert auf Top-Niveau und musikalische Hochkaräter, auch wenn sie noch nicht international bekannt sind“, so Fischer.

Mit Einladung der Marvin Frey-Group wurde das Versprechen bestens eingelöst. Die jungen Profis, die ihr Jazzstudium in Maastricht, Köln oder Essen abgeschlossen haben oder kurz davorstehen, überzeugten mit Qualität und Spielfreude. Sie servierten eine ausgewogene Mischung von Arrangements über bekannte Jazz-Standards und Freys Eigenkompositionen. Der Trompeter und Flügelhornist bekennt sich zu den großen Vorbildern Till Brönner, Jazztrompeter aus Viersen, sowie Wynton Marsalis und Freddy Hubbard. In seinen Stücken setzen Trompete und Posaune starke Akzente. Doch in minimalistischer Choreografie gaben Frey und Posaunist Philipp Schittek nach Soli und Einsätzen im Quintett jedes Mal den Blick frei auf das verbleibende Trio und seinen elementaren Anteil am Gelingen.