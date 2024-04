Marktbeschicker aus Mönchengladbach „Alter Markt nicht groß genug für Wochenmarkt und Außengastronomie“

Max Brücher Es wurde ein Platz am Alten Markt frei, weil ein Marktbeschicker mit gleichem Angebot aufgehört hat, und wir die Chance hatten, den Platz zu übernehmen. In Rheydt gibt es schon viele Obst- und Gemüsestände. Außerdem wollten wir nur einmal die Woche samstags zum Markt fahren, weil wir donnerstags in Giesenkirchen stehen. Da in Rheydt mittwochs und samstags Markt ist, mussten wir abwägen und haben uns für Mönchengladbach entschieden.