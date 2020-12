Politik in Mönchengladbach : Martin Heinen tritt auch für den CDU-Vorsitz an

Martin Heinen tritt auch für den CDU-Vorsitz an

Politik in Mönchengladbach

Martin Heinen will Vorsitzender der CDU werden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mönchengladbach Der 37-Jährige ist vom Stadtverband Nord nominiert worden für die Nachfolge von Parteichef Günter Krings. Mit dem Landtagsabgeordneten Jochen Klenner gibt es somit jetzt zwei Bewerber.

Die CDU in Mönchengladbach hat einen zweiten Bewerber um das Amt des Kreisvorsitzenden. Demnach hat CDU-Ratsherr Martin Heinen seine Kandidatur erklärt, wie unsere Redaktion erfuhr. Heinen wird gestützt vom Vorstand des CDU-Stadtbezirksverbands Nord, der sich mit 16 Stimmen bei zwei Enthaltungen für Heinen aussprach. Wie der 37-Jährige erklärte, will er die Partei im Duo mit Simone Damm-Zehetner (39) als allgemeine Vertreterin führen und als Gespann auftreten. Damm-Zehetner, die als Richterin am Amtsgericht tätig ist, ist wie Heinen auch Partei-Vize.