Immer schlechtere Zustände : Studentinnen aus Mönchengladbach im Flüchtlingslager

Mönchengladbach Rebecca Scheeres und Marta Kupfer haben im Sommer in Athen ausgeholfen. Für sie war es eine beglückende und bedrückende Erfahrung zugleich.

Die Zeit in Athen sei anstrengend, lohnend und in Teilen frustrierend gewesen. So beschreibt Rebecca Scheeres die emotionale Gemengelage von Freude über Teilerfolge und Traurigkeit über Menschen in Hoffnungslosigkeit. „Es gibt vieles, über das man noch nachdenken muss“, ergänzt Marta Kupfer. Die Studentinnen sind seit Jahren der christlichen Glaubensgemeinschaft Sant‘Egidio verbunden. In einem „Sommer der Solidarität“ trugen sie in einer Gruppe von insgesamt 24 Jugendlichen ihren Teil bei zur „Summer School“ für Flüchtlingskinder aus dem Camp Eleonas in Athen.