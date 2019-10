Marodes Gebäude in Mönchengladbach : Im Bahnhof Rheydt tropft’s von der Decke

Mönchengladbach Das Gebäude verkommt zur Ruine. Die Entwicklungsgesellschaft will nichts mehr in die abbruchreife Immobilie investieren, das Dach aber abdichten. 2020 soll ein Antrag für einen Neubau gestellt werden.

Rasch durch – und möglichst schnell wieder raus: Wer mit dem Zug in Rheydt ankommt oder von dort abfahren will, der verbringt wohl kaum gerne Zeit im Bahnhofsgebäude. Die Immobilie gleicht einer Ruine: Es ist dreckig, an den Wänden bröckelt der Putz, Schmierereien – und neuerdings tropft es bei Regen auch noch von der Decke. An manchen Stellen in der Wartehalle bilden sich dann Pfützen auf dem Fußboden. „Man ist ja vieles gewohnt, gerade vom Rheydter Bahnhof. Aber das wird immer besser“, sagt Sebastian Dreyer mit einer gehörigen Portion Ironie. Dreyer, den viele als Verbraucherschützer kennen, ist Bahnpendler und regelmäßig am Rheydter Bahnhof. Er hat Fotos von dem eindringenden Wasser und dem Zustand des Bahnhofs bei Facebook gepostet. In dem sozialen Netzwerk regen sich immer wieder Bürger über den maroden Zustand des Gebäudes auf.