Kostenpflichtiger Inhalt: Imkerkurs an der VHS : Das Hobby für Menschen mit wenig Zeit

Foto: Patrick Pleul/zb/dpa. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Bienen sind was für jedermann und einfach zu halten. Vorausgesetzt, der Imker lässt seinen Bienen den Honig. Markus Profijt bietet an der VHS einen Imkerkurs an, im Vorfeld informierte er ausgiebig über seine Arbeit und die seiner geflügelten Schützlinge.