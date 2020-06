Wochenmärkte in Mönchengladbach : Einkaufsbummel mit Kaffeepause

Die Sitzplätze eines Cafés integrieren sich wie von selbst in den Markt auf dem Konstantinplatz. Foto: Anika Reckeweg

Giesenkirchen Der Wochenmarkt ist nur etwas für Traditionalisten? Keineswegs. In letzter Zeit entdecken immer mehr Menschen dieses Angebot. Wir erkunden die Besonderheiten in den Stadtteilen. Heute auf dem Markt in Giesenkirchen.

Bis zu 15 Stände verteilen sich am Fuße der St.-Gereon-Kirche auf dem Konstantinplatz in Giesenkirchen. Dort mischt sich Blumenduft mit dem von Käse, Erdbeeren betören schon, bevor der Geruch von Brot und Oliven verflogen ist. Um einen Brunnen herum reihen sich Stände mit Handtaschen und Sommerkleidern neben solche mit Grillsteaks, Gurken und Bananen sowie Puddingteilchen und Schokoladenkekse.

Am Anfang des Markts, quasi am Eingang, steht Karin Andler. „Wir sind bekannt für unser Vollkorn-Schwarzbrot“, verrät die Inhaberin der Kelzenberger Bäckerei. Seit Anfang des Jahres stehe sie persönlich auf dem Giesenkirchener Markt. Das Brot gebe es dort aber schon sehr viel länger. „Ich fühle mich hier sehr wohl, es ist immer wieder schön, jede Woche herzukommen.“ Mit ihrem Stand steht sie gewissermaßen Spalier für die Besucher, die von der Dömgesstraße auf den Markt kommen. „Ich bekomme hier immer mit, wie die Menschen sich zu Anfang begrüßen, das ist schön. Das hat ein bisschen dörflichen Charakter, dass die Leute sich hier so gut kennen.“ Es mache ihr Spaß, den Kunden das Brot in den Stadtteil zu bringen. „Für das Brot, das mein Großvater schon gebacken hat, sind die Leute früher bis nach Kelzenberg gekommen. Jetzt kommen wir zu ihnen“, erklärt Andler. Und das kommt an. Eine Kundin nähert sich langsam dem Wagen. Es ist kurz nach 11 Uhr. „Oh, sind Sie schon so ausverkauft?“, fragt sie angesichts der ziemlich leeren Regalreihen. „Ja, aber keine Sorge“, beruhigt Andler. „Ich habe Ihnen Ihr Brot zurückgelegt.“ Viele Leute bestellten vor, Ältere wie Jüngere schlenderten mit ihren Körbchen über den Markt. Karin Andler kennt ihre Kunden. „Trotz der Masken erkenne ich die Leute“, berichtet die 50-Jährige. Darüber sei sie selbst erstaunt. Komme mal jemand nicht, bereite ihr das Kopfzerbrechen. „Bei meinen Stammkunden weiß ich genau, wenn noch einer fehlt. Dann mache ich mir schon meine Gedanken.“ Ihr Sohn backe das Brot mit Rohstoffen aus der Region. „Das Mehl kommt aus Wevelinghoven, die Eier aus Wickrathberg, die Milch von einem Wassenberger Betrieb.“

Auf die Keksmischung freut sich Sophia mit Hans und Monika Hambloch. Foto: Anika Reckeweg

Info Markt verschiebt sich wegen des Feiertags Ersatztermin: Wegen des Feiertags findet der Wochenmarkt Giesenkirchen in dieser Woche am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr statt. Reguläre Zeiten: Der Markt lockt donnerstags von 8 bis 12 Uhr auf dem Konstantinplatz mit einem breiten Angebot.

Regionalität ist auch etwas, das Gudrun Ramrath zu schätzen weiß. Die 69-Jährige erledigt jede Woche auf dem Giesenkirchener Markt ihre Einkäufe. „Mir gefällt der Flair hier“, erklärt sie. „Die Ware ist frisch und ich bekomme alles einzeln, ohne viel Verpackung.“ Im Supermarkt sei das anders. Gerade für einen kleineren Haushalt lohne sich der Besuch auf dem Markt. „Da kann ich direkt die einzelnen Portionen kaufen.“ Fisch, Obst und Gemüse sowie Blumen hat sie schon in der Tasche und unter den Arm geklemmt. „Die Erdbeeren sind sehr lecker, genau wie die Bergpfirsiche und die Mangos.“

Eine geschmackliche Reise in den Süden machen die Kunden von Yusuf Hakeem. Der Krefelder verkauft Frischkäsezubereitungen und alles rund um Oliven. „Ich bin schon seit 17 Jahren hier auf dem Markt. Die Kunden sind alle nette Menschen, ich bin hier sehr zufrieden“, betont der Inhaber des Stands. Viele Stammkunden sehe er in Giesenkirchen und in Rheydt. „Wenn ich mal eine Woche nicht hier bin, kann ich mir in der nächsten direkt was anhören, dann sind die Leute böse“, berichtet Hakeem und lacht. Die Oliven und das Öl kämen aus Griechenland, sagt der 53-Jährige. „Die Pasten und die Einlagen mache ich selbst.“ So einige seiner Kunden wüssten auch, was sie haben wollten. „Viele bestellen vor, ich mache das passend fertig und sie müssen es nur noch abholen.“

Griechische Spezialitäten gibt es bei Yusuf Hakeem. Foto: Anika Reckeweg

Dirk Heidrich ist mit seinem Stand zum ersten Mal auf dem Markt in Giesenkirchen. „Bei mir gibt es alles, was mit Saubermachen zu tun hat“, sagt der 52-jährige Gebietsverantwortliche von Vorwerk. „Die Menschen sind heute noch etwas reserviert.“ Aber: Die älteren Leute sind froh, dass nach langer Zeit wieder ein Vertreter hier ist. „Und die jüngeren fahren völlig auf die Roboter ab“, sagt er und schmunzelt.