Auszeichnung bei Mühlhäuser Mönchengladbach : Preis für Marketing-Arbeit über „Rote Pflaume“

Mönchengladbach Der Marketing Club zeichnete Anne Daumen aus.

(RP) Der Marketing Club Mönchengladbach hat Anne Daumen mit dem Marketing Preis 2019 ausgezeichnet. Die Absolventin des Studiengangs Business Management an der Hochschule Niederrhein überzeugte die Jury des Marketing Clubs mit ihrer Masterarbeit zu Mühlhäusers Produktlaunch „Rote Pflaume“ – eine empirische Untersuchung zur Produktattraktivität, Preisakzeptanz und Kaufbereitschaft. Das Unternehmen produziert seit 1908 Marmeladen, Konfitüren und Gelees, seit 2008 ist der Verwaltungsstandort in Mönchengladbach.

Mühlhäuser sah sich damit konfrontiert, dass die Konsumentenzahlen in der Kategorie Pflaumenmus altersbedingt immer mehr abnehmen und entwickelte daher ein neues Produkt: die „Rote Pflaume“, die vermehrt eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Vorbereitend zu ihrer Masterarbeit untersuchte Anne Daumen in einer qualitativen sowie einer quantitativen Marktforschung, ob das neue Mus geeignet ist oder ob es noch Optimierungspotenziale gibt, was Farbigkeit der Verpackung, Name sowie Geschmack des neuen Produktes betraf. Basierend darauf konnte die Preisträgerin, die inzwischen als Junior Product Manager bei Mühlhäuser angestellt ist, am Abend der Preisverleihung berichten, dass basierend auf ihren Erkenntnissen der Produktlaunch nach einigen Änderungen bei den Zutaten sowie der Optik des Pflaumenmus-Glases für die kommenden Monate geplant ist.