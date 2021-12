Stadtteilkoordinator in Mönchengladbach : „Ich wünsche mir Stadtentwicklung von unten“

Auf dem Wochenmarkt in Rheydt verbringt Marius Müller viel Zeit. Er will ihn stärken und den Aufenthalt noch attraktiver machen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Interview Mönchengladbach Der Stadtteilkoordinator hat in der Gladbacher Altstadt bereits Impulse gesetzt. Den Wochenmarkt in Rheydt will er „behutsam optimieren“.