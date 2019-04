Marienschule in Mönchengladbach : Ausgezeichneter Klimaschutz

Mönchengladbach Die Bischöfliche Marienschule gewinnt den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung.

Angestoßen wurde die intensive Beschäftigung mit dem Umwelt- und Klimaschutz durch den Träger der Schule, das Bistum Aachen, das mit Energiemanagement-Projekten einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten will. Um die Heizkosten zu senken, wurde Schülern ein CO2-Monitor zur Verfügung gestellt. Er zeigt an, wann die Luft im Klassenzimmer verbraucht ist und gelüftet werden soll. Und er springt auf Grün, wenn wieder genügend sauerstoffreiche Luft im Raum ist. Die Schüler haben so ermittelt, dass nach maximal acht Minuten Lüften die Fenster wieder geschlossen werden können. Ein Auskühlen der Wände wird verhindert, die Heizkosten werden reduziert.

Gleichzeitig wurde begonnen, den Papiermüll zu trennen. „Die einzelnen Klassen konnten sich überlegen, wie sie ihre Papierkörbe gestalten“, erklärt Lydia Sonntag-Werkes, die an der Marienschule Biologie und Chemie unterrichtet. Besonders gelungen: ein Papierkorb, der mit einem Basketballkorb ausgestattet wurde. So macht Mülltrennung Spaß. Beim Kauf von Backwaren werden die Schüler mit witzigen Plakaten aufgefordert, auf eine Papiertüte zu verzichten. Für eine Kaffeepfandtasse hat der Kunst-LK einen Design-Entwurf vorgelegt. Es gibt ein Science-Slam-Video, in dem Schüler filmisch gelungen und in englischer Sprache die Mikro-Plastik-Problematik aufgreifen und Veränderungen fordern. Das Thema lässt sich in praktisch jedes Unterrichtsfach einbinden: in Jugend-forscht-Projekten haben die Schüler nicht nur nachgewiesen, dass Wassterflöhe Mikro-Plastik aufnehmen, sie haben auch Larven der Wachsmotten beobachtet, die sich durch Polyäthylen fressen. „Jetzt haben sie sich verpuppt, wir sind gespannt, was passiert“, sagt Sonntag-Werkes.