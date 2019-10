Aufführung in Köln : Marienschüler werden irre – im Theater

Philipp Brinkmann (links im Bild) beginnt seine Theaterprobe mit Aufwärmübungen für die Schüler der Theater AG der Marienschule. Foto: Renate Resch

GLADBACH Elf Jungen und Mädchen der Theater AG der Bischöflichen Marienschule proben in ihrer Freizeit für ein Stück, das in Köln aufgeführt werden soll. Der Titel: „Ich glaub’, ich werd’ irre“.

„Nehmt Euren Körper genau wahr, atmet tief in den Bauch ein und seid ganz bei Euch“, fordert Philipp Birkmann die elf Jugendlichen auf. Mit solchen Aufwärmübungen leitet er die Theaterprobe im Jugendzentrum Step ein. Die elf Jungen und Mädchen der Klassen 9 bis 11 der Marienschule bewegen sich durch den Raum. Zunächst mit geschlossenen Augen, um in sich zu spüren, dann mit geöffneten Augen und ausdrucksstarken Bewegungen. Sie schlüpfen imaginär in ihre Rollen und sprechen Textpassagen laut vor mit entprechenden Körperbewegungen. Die Proben zu dem Stück „Ich glaub’, ich werd’ irre!“ haben begonnen.

Philipp Birkmann ist ehemaliger Schüler der Marienschule und studiert Schauspiel in Köln. Um eine Theater-AG an „seiner“ Marienschule zu leiten, ist er dorthin zurückgekommen und hat dort, bereits vor zwei Jahren, gemeinsam mit den Schülern ein Stück geschrieben. Nun gibt es dazu eine Fortsetzung. In der Handlung geht es darum, dass ein Mädchen in der Irrenanstalt aufwacht und nicht weiß, wie sie dorthin gekommen ist. Sie findet Stück für Stück heraus, was passiert ist und was in der Anstalt abläuft. Experimente mit Menschen und deren Hintergrund werden stückweise aufgedeckt und die Verantwortlichen dafür sichtbar.

Info Heute ist Premiere in Köln Aufführungen Das Stück „Ich glaub ich werd irre!“ wird am Donnerstag, 17. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 20. Oktober auch um 18 Uhr im Orangerie Theater, Volksgartenstraße 25, in Köln gezeigt. Akteure Es spielen der „Drama Club“ der Marienschule und Schüler der Theaterakademie Köln.

Der neue und zweite Teil der Handlung zeigt die Charaktere Jahre später. Mit einem Zeitsprung von fünf Jahren sehen die Zuschauer die Entwicklung der Handlung mit denselben, älter gewordenen Menschen, welche dann von Erwachsenen gespielt werden. Insgesamt sind es 22 Darsteller, die am Stück beteiligt sind. Die elf Erwachsenen werden von Schauspielkollegen aus dem Theaterkurs Köln von Phillipp Brinkmann gespielt. In drei Wochen wird das Stück in Köln am Orangerie Theater uraufgeführt.

Momentan laufen die Proben auf Hochtouren. „Es ist super anstrengend, weil wir in Mönchengladbach und Köln proben“, sagt Philipp Birkmann. „Wir abeiten viel und hart in den nächsten drei Wochen“. Im Hintergrund zur Handlung wollen die Stückeschreiber zeigen, wie wichtig es ist, dass auch die Gedanken von jungen Menschen gehört werden. „Wir zeigen, dass Meinung kein Alter hat“, sagt der Regisseur und appeliert damit gleichzeitig: „Hört uns zu und nehmt uns wahr, auch wenn wir jünger sind. Redet ernsthaft mit uns über wichtige Themen!“

Dieser Aufruf hat momentan einen aktuellen Bezug zur Weltpolitik – wie es die Klimabewegung zeigt. Seine Zukunft hat Philipp Brinkmann noch vor sich, was sie ihm bringen wird, kann niemand wissen. Doch wünschen kann er sich etwas. „Ich schreibe gern Stücke, es macht mir unglaublich viel Spaß“, erklärt der Schauspielstudent, der in diesem Jahr bereits drei weitere Stücke geschrieben hat. „Man kann beim Schauspielern auch menschlich ganz viel mitnehmen und auf anderen Ebenen ganz viel lernen“.