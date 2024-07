Mönchengladbacherin im Fernsehen „Ich nehme solche Herausforderungen gerne an, das hält einen fit und frisch“

Marieluise Baumeister ist in gewisser Hinsicht eine Wiederholungstäterin – zumindest, was ihre Fernsehauftritte angeht. Bereits zum vierten Mal ist die Gladbacherin am Samstag, 20. Juli, in einer TV-Sendung zu sehen – davon zum dritten Mal in einer Kochsendung. Dieses Mal ist Baumeister Kandidatin bei „Drei Teller für Lafer“ auf Sat.1. Das Konzept der Sendung: Drei Teilnehmer aus verschiedenen Generationen kochen zu einem vorgegebenen Thema – das da lautet „Pfannen Klassiker“ – und dafür bringen sie ihre eigenen Zutaten mit. Beurteilt werden die Gerichte anschließend von niemand Geringerem als dem bekannten Fernsehkoch Johann Lafer. Dem Sieger oder der Siegerin verleiht er den „Teller des Tages.“