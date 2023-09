Parks in Mönchengladbach Rheydts verborgener Garten ist fertig

Der Weg in den versteckten Park mitten in Rheydt führt an der Mühlenstraße durch eine graue Metalltür. Alles hier wirkt wenig einladend – doch das ändert sich schon nach wenigen Metern. Es öffnet sich eine Fläche voller riesiger und teils denkmalgeschützter Bäume, Beete und einem alten Pavillon im Bauhaus-Stil. Der Maria-Lenssen-Garten liegt unweit der Rheydter Innenstadt, aber das hören Besucher kaum. Nur der Wind rauscht leise in den Baumkronen, dicke Hummeln fliegen von Blüte zu Blüte. Noch ist der Sommer nicht ganz vorbei.