Mönchengladbach: Maria-Hilf-Umzug ist eine logistische Meisterleistung

Das Krankenhaus Maria Hilf in Mönchengladbach wurde am Samstag innerhalb eines Tages geräumt. Eine logistische Herausforderung, die gelang: Drei Stunden früher als geplant war die Patientenverlegung abgeschlossen.

Gegen elf Uhr läuten die Glocken im Turm des Krankenhauses Maria Hilf. Das ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert: zum einen, weil der letzte Patient nun das Krankenhaus an der Sandradstraße verlassen hat und damit eine große Tradition endet. Zum anderen aber, weil der Umzug so glatt und reibungslos verlaufen ist, dass die Patientenverlegung nicht wie geplant bis 14 Uhr dauert, sondern bereits um elf Uhr abgeschlossen ist. Um 11.07 wird die Sperrung der Viersener Straße wieder aufgehoben, um 11.15 Uhr beendet die Krankenhauseinsatzleitung ihre Arbeit. Der Umzug des Krankenhauses bei vollem Betrieb war eine logistische und organisatorische Meisterleistung.

„Alles verlief sehr sicher und sehr ruhig“, stellt Prof. Dr. Andreas Lahm, Geschäftsführer der Kliniken Maria Hilf, fest. „Das liegt an den sehr engagierten Mitarbeitern und auch an der hervorragenden Kooperation mit der Stadt und den beteiligten Hilfsdiensten.“ Viel früher als erwartet ist das Krankenhaus wieder voll einsatzfähig und bei den Rettungsdiensten angemeldet.

„Alles war optimal organisiert“

Der Umzug klappt wie am Schnürchen; an bestimmten Übergabepunkten übernehmen die Rettungsdienste die Patienten, fahren sie über die für den Verkehr gesperrte Viersener Straße und übergeben sie am Standort St. Franziskus an das dort bereitstehende Personal. Zweihundert Rettungsdienstler wurden aufgeboten, um die Transporte schnell und sicher durchzuführen. Es kommt den Verantwortlichen zugute, dass nur achtzig und nicht die maximal mögliche Zahl von 239 Patienten verlegt werden mussten.