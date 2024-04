Hoher Geburtstag Maria Heisters lebt seit 100 Jahren in Mönchengladbach

In ihrem langen Leben blieb Maria Heisters Mönchengladbach immer treu. Umgezogen ist sie nur innerhalb der Stadt. Zuletzt in das Städtische Altenheim in Eicken, wo sie heute ihren 100. Geburtstag feiert. Davor lebte sie nach dem Auszug aus dem eigenen Haus zehn Jahre mit der Familie ihres Sohnes zusammen.