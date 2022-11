Banken in Mönchengladbach : Maria Belles lenkt das Firmenkundengeschäft der Commerzbank

Mönchengladbach Die 39-Jährige übernimmt bei der Commerzbank die Leitung von Kai Uwe Schmidt. Er war vorher für die Region Niederrhein zuständig.

Maria Belles ist seit dem 1. September 2022 die neue Leiterin für das Firmenkundengeschäft der Commerzbank in der Region Niederrhein, wie das Unternehmen mitteilte. Sie folgt damit Kai Uwe Schmidt, der eine Leitungsfunktion im Wealth Management der Commerzbank für die Marktregion Süd/West bekleiden wird. Maria Belles ist seit zwanzig Jahren im Firmenkundengeschäft, unter anderem in Dortmund und Düsseldorf, erfolgreich tätig, heißt es von der Commerzbank. Die gelernte Diplom Ökonomin verfüge über langjährige Erfahrung in der Betreuung mittelständischer sowie internationaler Kunden. Zuletzt war Belles als Großkundenbetreuerin sowie als Leiterin Vertriebsunterstützung Firmenkunden in der Region Düsseldorf tätig.