Unternehmen in Mönchengladbach : Fachfrau in Sachen Mobilität

Mareike Lüken engagiert sich in Netzwerken für die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mareike Lüken wurde als eine der Top-100-Führungsfrauen ausgezeichnet, arbeitet in der Mobilitätsbranche und engagiert sich in verschiedenen Netzwerken. Warum das gerade für Frauen so wichtig ist und wo Mönchengladbach in Sachen Mobilität steht.