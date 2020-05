Mönchengladbacher bei Datingshow : Erneute Partnersuche im Fernsehen

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Marcellino Kremers sucht ab Montag in der RTL II-Show „Match! Promis auf Datingkurs“ die große Liebe. Vor zwei Jahren war er bereits Kandidat bei dem Format „Love Island“.

„Ich glaube an die große Liebe, aber sie hat mich noch nicht erreicht. In meinem alten Leben war es wesentlich leichter, jemanden kennen zu lernen“, sagt Kremers. Er sei kein Fan des Online-Datings, sondern eher „altmodisch veranlagt“ und trifft sich lieber persönlich. In Mönchengladbach würde er mit seinem Date durch das Minto spazieren oder in der Moshi Bar sitzen und etwas Leckeres essen, erzählt er. Sobald das nach Corona wieder erlaubt ist.