Karneval in Mönchengladbach Närrischer Abend im Zeichen der Goldenen Kartoffel

Mönchengladbach · In der Karnevalsgesellschaft Poether Pothäepel spielt die Knolle eine besondere Rolle. Und wer sie vergoldet bekommt, darf sich geehrt fühlen. An wen der Erdapfel in diesem Jahr ging.

06.11.2023, 12:00 Uhr

Beim Senatorenbabend der KG Poether Pothäepel wurde Marc Thönes (Mitte) zum Träger der Goldenen Kartoffel, hier mit Präsident René Hornung und dem Vorsitzenden Ralf Piesczek. Foto: Markus Rick (rick)

Von Franz Josef Ungerechts