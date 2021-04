Kostenpflichtiger Inhalt: Marc Thönes aus Mönchengladbach legt zur Schützenparty auf : Er ist der Brauchtums-DJ

DJ Marc Thönes legt im Dicken Turm auf. Foto: Horst Thoren

Mönchengladbach Der Tanz in den Mai muss wegen der Pandemie auch dieses Jahr ausfallen. Der Brauerei-Betreiber und DJ Marc Thönes lädt aber per Livestream zur Schützenparty in den Mai ein.