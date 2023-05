Mönchengladbacherin lebt ihren Traum Vom Fräulein Kurvig zum Model-Job

Als kleines Mädchen, so erzählt Manuela Brotzki, habe die Mutter ihr, weil sie so dünn gewesen sei und nicht zugenommen habe, täglich ein vitaminhaltiges Nahrungsergänzungsmittel gegeben. Die Kurven, mit denen die 36-jährige heute so selbstbewusst umgeht, wuchsen ihr erst in der Pubertät zu. Eine Veränderung, die nicht immer leicht für die junge Frau war. Mobbing stand auf der Tagesordnung. „Ich fühlte mich nicht gut genug“, erklärt sie ihr Gefühl. Sie habe sich und ihren Körper versteckt.