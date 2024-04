Schwerer Raub in Mönchengladbach Mann wird nachts im Hotelzimmer mit Schusswaffe bedroht

Zwei Männer haben einen 23-Jährigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21. April, in einem Hotelzimmer an der Odenkirchener Straße in Mönchengladbach-Rheydt ausgeraubt und dabei mit einer Schusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei mit. Nach der Tat flüchteten die Männer mit einem Auto.