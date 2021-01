Ungewöhnliche Diebesbeute : Mann will Schwangerschaftstest stehlen

Mönchengladbach In einem Geschäft an der Hindenburgstraße kommmt es zu einer Rangelei. Ein Ladendetektiv will einen Dieb festhalten. Eine Frau mischt sich ein und schlägt zu.

Ein Mann hat am vergangenen Freitag in einem Geschäft an der Hindenburgstraße versucht, einen Schwangerschaftstest zu stehlen. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Ladendetektivs hatte der Mann gegen 15.30 Uhr die Verpackung in ein Regal geworfen und dann mit dem Schwangerschaftstest den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Er sei dem Mann nachgeeilt und habe ihn wieder in das Geschäft gezogen, berichtete der Detektiv. In einem Gerangel seien beide zu Boden gefallen. Der Dieb habe sich jedoch losreißen können und sei in Richtung Hauptbahnhof gelaufen – ohne Beute. Während des Gerangels habe sich eine Frau lautstark eingemischt und versucht, den Ladendetektiv zu schlagen. Auch sie flüchtete. Bei dem verhinderten Dieb soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren handeln; er trug eine dunkle Jacke. Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161 290 an die Polizei gemeldet werden.