Trunkenheitsfahrten : Mann verursacht Unfall, flüchtet und verliert Verräterisches

Die Polizei Mönchengladbach nahm am Wochenende zwei Unfälle auf, bei denen Alkohol mit ihm Spiel war.

Mönchengladbach Die Polizei Mönchengladbach meldet zwei Trunkenheitsfahrten vom Wochenende. Beide endeten folgenreich für einen Rad- und einen Autofahrer.

Weil sie mutmaßlich zu viel Alkohol getrunken hatten, bevor sie losfuhren, ist gegen einen Radfahrer ein Strafverfahren eingeleitet worden, und gegen einen Autofahrer wird nun ermittelt. Das teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Samstag, 24. September, gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Erzberger Straße/Korschenbroicher Straße gegen das Auto einer 20-jährigen Frau gefahren.