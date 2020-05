Mönchengladbach : Mann verletzt Polizisten - Ehefrau hatte Notruf gewählt

Mönchengladbach Zwei Polizisten wurden bei einem Einsatz in einer Mönchengladbacher Wohnung am Donnerstagabend mit Faustschlägen empfangen. Den Täter nahmen sie mit Hilfe von Verstärkung in Gewahrsam.

Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstagabend mehrere Polizisten angegriffen. Ein Beamter erhielt mehrere Faustschläge ins Gesicht, eine Beamtin wurde an der Hand verletzt. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen den Mann ein und nahm ihn mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte fest.

Die Polizisten waren mit zwei Streifenwagen zu der Wohnung an der Aachener Straße in Mönchengladbach gefahren, nachdem eine Frau beim Notruf berichtet hatte, ihr Mann greife sie an.

Die Ehefrau blieb bei dem Vorfall unverletzt.

(peng/ots)