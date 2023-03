Polizei- und Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Mann stürzt aus Fenster im zweiten Obergeschoss

Zeugen hatten Polizei und Feuerwehr gegen 8.45 Uhr einen verletzten Mann vor einem Haus gemeldet. Dieser sei zuvor aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss abgestürzt. Am Einsatzort versorgten Rettungskräfte den am Boden liegenden 42-Jährigen. Für den Weitertransport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser konnte allerdings witterungsbedingt nicht landen.