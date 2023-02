Polizeieinsatz in Mönchengladbach 40-Jähriger stiehlt Spirituosen in Tankstelle

Gegen 14.10 Uhr betraten zwei Männer eine Tankstelle an der Waldnieler Straße. Ein Mitarbeiter bemerkte, wie einer der Verdächtigen aus einem Regal Spirituosen entwendete, in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlten mit dem zweiten Mann die Tankstelle in Richtung Monschauer Straße verließ.