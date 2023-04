Augenzeuge machte Foto Läuft hier ein Wolf durch Mönchengladbach?

Mönchengladbach · Rolf K. hat den mutmaßlichen Wolf am städtischen Hauptfriedhof in Mönchengladbach gesehen und fotografiert. Wie er die ungewöhnliche Begegnung erlebt hat und wie es um weitere Sichtungen am selben Tag steht.

28.04.2023, 16:30 Uhr

Ein Tier, das einem Wolf sehr ähnlich sieht, läuft über die Viersener Straße. Ein Zeuge hat diesen Schnappschuss am Donnerstagmorgen gemacht. Foto: Rolf K.

War es ein Wolf, der da am Donnerstagmorgen über die Viersener Straße in Mönchengladbach gelaufen ist, oder nicht? Die Experten vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (kurz Lanuv) NRW können weder das eine noch das andere ausschließen. Das Bildmaterial reiche dafür schlicht nicht aus. Augenzeuge Rolf K., der seinen vollen Namen lieber nicht veröffentlichen möchte, ist sich aber relativ sicher: „Ein Hund verhält sich ganz anders. Der Kopf war auch viel ruhiger als bei einem Hund. Und das Fell war sehr grau“, beschreibt er seine Beobachtungen.