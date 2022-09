Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Mann schlägt Seniorin mit der Faust ins Gesicht

Mönchengladbach Die 75-Jährige war mit ihrem E-Scooter unterwegs, als sie plötzlich und ohne erkennbaren Grund angegriffen wurde.

Eine 75-Jährige ist am Sonntag, 28. August, gegen 16 Uhr von einem ihr unbekannten Mann auf dem Josef-Herzhoff-Weg in Mönchengladbach ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Seniorin nach eigener Aussage mit ihrem E-Scooter den Josef-Herzhoff-Weg in Fahrtrichtung Güdderath am rechten Wegesrand, als ihr ein Mann auf einem weißen Fahrrad entgegenkam. Dieser soll ihr, als er auf gleicher Höhe war, unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben und dann weiter gefahren sein.