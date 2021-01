Körperverletzung in Mönchengladbach : Mann schlägt Frau unvermittelt an Gasthausstraße

Mönchengladbach Die 29-Jähirge hatte drei Männer in einem Hauseingang gesehen, die Drogen konsumierten. Als sie den Kopf schüttelte, wurde sie angegriffen.

Ein Mann hat einer 29-jährigen Frau am Dienstag auf offener Straße gegen 16 Uhr mit den Fäusten ins Gesicht gschlagen. Das meldet die Polizei. Die Frau war nach eigenen Angaben zu Fuß an der Gasthausstraße unterwegs, als sie in einem Hauseingang drei Männer entdeckt habe, die augenscheinlich Betäubungsmittel konsumierten. Sie habe nur mit dem Kopf geschüttelt, berichtete sie. Daraufhin sei eine der Männer auf sie zu gekommen und habe ihr unvermittelt mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Die anderen beiden Personen hätten den Täter von weiteren Schlägen abgehalten, der Unbekannte habe sie aber noch beleidigt. Danach seien alle drei Männer in Richtung Gymnasium am Geroweiher geflüchtet, berichtete die Frau. Laut Polizeibericht erlitt sie bei dem Angriff leichte Verletzungen.