Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach : Mann schießt Kontrahenten mit Luftpistole ins Gesicht

Mönchengladbach Hintergrund der Auseinandersetzung waren laut Polizeibericht private Streitigkeiten. Ein 41-Jähriger erlitt bei dem Schuss schwere Verletzungen.

Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, 1. Februar, gegen 20.30 Uhr an der Waldnieler Straße. Um eine schnelle Festnahme des Tatverdächtigen nicht zu gefährden, ging die Polizei erst am Freitag mit der Meldung über die gefährliche Körperverletzung an die Öffentlichkeit. Mittlerweile ist der 32-jährige mutmaßliche Schütze gefasst und sitzt in Untersuchungshaft.