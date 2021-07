Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Mann randaliert in Klosterkirche und schläft ein

Mönchengladbach Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Orgel beschädigt. Den 38-Jährigen, den sie auf einer Kirchenbank fanden, wurde per Haftbefehl gesucht.

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstag in der Klosterkirchen Neuwerk randaliert und die Orgel beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich gegen 13.30 Uhr eine Frau bei ihr gemeldet und berichtet, dass ein Fremder in einem freizugänglichen Gebetsraum an der Dammer Straße die Flöte einer Orgel abgerissen, den Gebetsstein umgeworfen und Schubladen durchwühlt habe.