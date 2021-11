Mordermittlungen in Mönchengladbach : Lebensgefährlich Verletzter an Kiosk aufgefunden

In einem Kiosk in Odenkirchen wurde am Freitagabend ein schwer verletzter Mann gefunden. Ein Mordkommission ermittelt. Foto: Sascha Rixkens

Update Mönchengladbach Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Mann am Freitagabend an einem Kiosk in Mönchengladbach gefunden worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ein lebensgefährlich verletzter Mann ist am Freitagabend im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen an einem Kiosk an der Burgfreiheit aufgefunden worden. Ein Notarzt behandelte den Mann nach Polizeiangaben vor Ort, anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus.

Der 26-Jährige befand sich auch am Samstagnachmittag noch in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Zustand des jungen Mannes sei unverändert. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen oder möglichen Verdächtigen könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Zurzeit ermitteln in Mönchengladbach zwei Mordkommissionen. Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen, der Ende September schwer verletzt an der Breitenbachstraße gefunden wurde, sind zwar zwei Tatverdächtige ermittelt worden, doch nach ihnen wird noch gefahndet.

