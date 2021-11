Tötungsdelikt in Mönchengladbach : Lebensgefährlich Verletzter in Kiosk gefunden

Der 26-jährige Mann befand sich auch am Sonntagnachmittag noch in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Ein 26-Jähriger schwebt noch immer in Lebensgefahr. Er war am späten Freitagabend in einem Kiosk an der Burgfreiheit gefunden worden.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt nach einem weiteren Tötungsdelikt. Am Freitagabend war in einem Kiosk an der Burgfreiheit ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Ein Notarzt behandelte den Mann nach Polizeiangaben vor Ort, anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, gibt aber noch keine näheren Details dazu aus.

Der 26-jährige Mann befand sich auch am Sonntagnachmittag noch in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sein Zustand sei unverändert. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen oder möglichen Verdächtigen könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.